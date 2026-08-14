Dnevni horoskop, Lav, 14. 08. 2026.

Ljubav: Ljubavni život bit će obojen snažnim emocijama i potrebom da se konačno zna na čemu se stoji. Pažnja će biti usmjerena prema osobi koja neće ostati ravnodušna na Lavovu prisutnost. U postojećim odnosima mogla bi biti izrečena rečenica koja će dugo ostati zapamćena.

Posao: Bit će primijećen talent koji je dosad možda bio uziman zdravo za gotovo. Jedna odluka nadređenih ili suradnika mogla bi ići u korist Lava, čak i ako se to još neće javno pokazati. Financijski bi mogao biti otvoren put prema boljoj situaciji u narednim tjednima.

Zdravlje: Vitalnost će biti izražena, ali će se energija trošiti brže nego što se očekuje. Tijelo bi moglo reagirati na pretjeranu napetost ili manjak kvalitetnog sna. U večernjim satima bit će vraćen osjećaj snage i optimizma.