Dnevni horoskop, Vaga, 14. 08. 2026.

Ljubav: U ljubavi će biti uspostavljena ravnoteža koja je posljednjih dana bila narušena. Od druge strane mogla bi biti pokazana neočekivana nježnost ili spremnost na kompromis. Slobodnim Vagama mogao bi biti upućen poziv koji će ih dovesti u vrlo zanimljivo društvo.

Posao: Jedan poslovni odnos bit će stavljen na kušnju, ali će se jasno pokazati tko igra otvorenih karata. Mogla bi biti dobivena podrška od osobe od koje se to najmanje očekivalo. Financijska situacija neće biti dramatična, ali će se pojaviti razlog za ozbiljnije razmišljanje o budućim planovima.

Zdravlje: Raspoloženje će biti promjenjivo, posebno zbog događaja koji se neće moći potpuno kontrolirati. Fizička energija bit će solidna, ali će emocionalni umor biti izraženiji. Pred kraj dana bit će vraćen osjećaj sklada i smirenosti.