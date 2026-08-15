Dnevni horoskop, Ovan, 15. i 16. 08. 2026.

Ljubav: Tijekom vikenda bit će probuđene emocije koje su neko vrijeme bile skrivene iza ponosa ili šutnje. Jedan razgovor mogao bi potpuno promijeniti dojam o osobi koja je smatrana predvidljivom. U vezama će biti obnovljena bliskost, dok će slobodnim Ovnovima biti poslan vrlo jasan, ali pomalo neočekivan znak.

Posao: Misli o poslu neće biti potpuno ostavljene po strani, jer će se iznenada otvoriti pitanje koje bi uskoro moglo donijeti financijsku korist. Nešto što je ranije bilo odgođeno ponovno će biti pokrenuto. Posebna će pozornost biti usmjerena na jednu ponudu čija prava vrijednost još nije otkrivena.

Zdravlje: Energija će tijekom subote biti naglašena, ali će se u nedjelju osjetiti potreba za sporijim ritmom. Tijelo će jasno pokazivati gdje je posljednjih dana bilo pretjerivanja. Nakon kraćeg odmora bit će vraćen osjećaj snage i unutarnje ravnoteže.

Snovi i vizije: Snovi bi mogli biti neobično živi i povezani s osobom iz prošlosti. U njima će se pojavljivati simboli vrata, putovanja ili vatre, kao najava zatvaranja jednog starog poglavlja. Intuitivni osjećaj da se približava važna promjena bit će teško zanemariti.