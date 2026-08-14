Dnevni horoskop, Ribe, 14. 08. 2026.

Ljubav: Intuicija će biti posebno izražena i mnoge će emocije biti prepoznate prije nego što budu izgovorene. U ljubavnom odnosu mogla bi biti potvrđena sumnja koja već neko vrijeme postoji, ali njezin ishod neće nužno biti negativan. Slobodnim Ribama mogla bi se vratiti osoba ili uspomena koja će pokrenuti neočekivano snažne osjećaje.

Posao: Jedna poslovna situacija koja je djelovala nejasno počet će dobivati konkretnije obrise. Mogla bi biti dobivena podrška osobe koja je dosad djelovala prilično rezervirano. Financijski će biti otvoreno pitanje koje će se potpuno riješiti tek u narednom razdoblju.

Zdravlje: Osjetljivost na raspoloženja drugih ljudi bit će pojačana. Umor bi se mogao pojaviti bez jasnog fizičkog razloga, osobito nakon intenzivnijih razgovora. Do kraja dana bit će postignut mir nakon spoznaje da određene brige ipak nemaju težinu kakva im je ranije pridavana.