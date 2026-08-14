Dnevni horoskop, Jarac, 14. 08. 2026.

Ljubav: Emotivna sigurnost bit će važnija od velikih riječi i dramatičnih poteza. Od bliske osobe moglo bi biti učinjeno nešto jednostavno, ali iznimno značajno. Slobodnim Jarcima mogao bi se vratiti interes za osobu koja je ranije ostavila dojam, ali tada nije bilo pravog trenutka.

Posao: Rezultat ozbiljnog rada počet će dobivati konkretniji oblik. Mogla bi biti donesena odluka koja će Jarcima osigurati više odgovornosti, ali i bolji položaj. Financije će biti povezane s dugoročnim potezima, a jedna ranija odluka pokazat će se vrlo korisnom.

Zdravlje: Fizička izdržljivost bit će dobra, no umor neće moći potpuno biti sakriven. Posebno će biti naglašena potreba za kvalitetnim snom i smanjenjem unutarnjeg pritiska. Kako se dan bude približavao kraju, osjećaj stabilnosti postajat će sve snažniji.