Dnevni horoskop, Vaga, 15. i 16. 08. 2026.

Ljubav: U odnosima će biti tražena ravnoteža, ali će jedan neočekivani događaj nakratko poremetiti poznati ritam. Iznenađenje bi ipak moglo završiti mnogo ljepše nego što će u prvom trenutku izgledati. Slobodnim Vagama mogla bi biti poslana poruka od osobe za koju se pretpostavljalo da je izgubila interes.

Posao: Nova suradnja ili kontakt bit će spomenuti u neformalnom razgovoru. Ono što započne kao obična ideja moglo bi tijekom sljedećih tjedana prerasti u vrlo konkretnu poslovnu priliku. Financijska pitanja bit će promatrana s većom sigurnošću.

Zdravlje: Raspoloženje će biti snažno povezano s količinom odmora. Umor će se osjetiti ako protekli dani nisu ostavili dovoljno prostora za predah. Tijekom nedjelje bit će ponovno pronađen osjećaj lakoće i emocionalnog sklada.

Snovi i vizije: Snovi bi mogli donijeti lice osobe koja dugo nije viđena. Neki će simboli djelovati kao da nose poruku povezanu s važnim izborom. Intuitivno će biti prepoznata razlika između privida i stvarne namjere.