Dnevni horoskop, Lav, 15. i 16. 08. 2026.

Ljubav: Pozornost će tijekom vikenda prirodno biti usmjerena prema Lavovima, a njihov će šarm biti teško previdjeti. U ljubavnom odnosu mogla bi biti priređena gesta koja će vratiti osjećaj posebnosti. Slobodnim Lavovima bit će otvorena mogućnost susreta koji će započeti bezazleno, ali neće tako lako biti zaboravljen.

Posao: Jedno priznanje ili pohvala mogla bi stići upravo kada se najmanje očekuje. Plan koji je dugo razvijan u tišini počet će dobivati konkretnije obrise. Financijski rezultat još neće biti potpuno vidljiv, ali će znakovi napretka biti vrlo jasni.

Zdravlje: Vitalnost će biti snažna, premda će povremeno biti prisutna sklonost pretjerivanju. Umor bi se mogao pojaviti tek nakon intenzivnog društvenog ili fizičkog ritma. Nedjelja će donijeti potrebu za mirnijom atmosferom i obnovom energije.

Snovi i vizije: Snovi će nositi motive svjetlosti, pozornice, sunca ili velikih prostorija. Kroz njih bi mogla biti otkrivena potisnuta želja za promjenom životnog smjera. Jedna ideja koja se pojavi neposredno nakon buđenja mogla bi kasnije postati vrlo značajna.