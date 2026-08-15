Dnevni horoskop, Bik, 15. i 16. 08. 2026.

Ljubav: U emotivnom životu bit će stvorena atmosfera sigurnosti, ali će ispod površine ostati jedno neizgovoreno pitanje. Od partnera bi mogla biti pokazana nježnost na način koji se nije očekivao. Slobodnim Bikovima bit će omogućeno zanimljivo poznanstvo preko zajedničkog društva ili sasvim slučajnog susreta.

Posao: Tijekom vikenda mogla bi biti potvrđena informacija koja će promijeniti planove za naredne dane. Financijska situacija bit će sagledana s više optimizma nego ranije. Nečiji prijedlog, koji je u početku djelovao beznačajno, uskoro bi mogao dobiti mnogo veću važnost.

Zdravlje: Organizam će tražiti više odmora, tišine i kvalitetnog sna. Napetost koja se skupljala tijekom tjedna postupno će biti otpuštena. Već tijekom nedjelje mogao bi biti osjetljiv znatan porast energije i bolje raspoloženje.

Snovi i vizije: U snovima će se pojavljivati mjesta povezana s djetinjstvom, obitelji ili starim uspomenama. Jedna gotovo zaboravljena emocija mogla bi ponovno biti osviještena. Predosjećaj vezan uz novac ili obiteljsku situaciju mogao bi se pokazati iznenađujuće preciznim.