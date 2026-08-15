Dnevni horoskop, Rak, 15. i 16. 08. 2026.

Ljubav: Emotivna sigurnost tijekom vikenda bit će postavljena u prvi plan. Od osobe koja je ranije djelovala hladno mogla bi biti pokazana neočekivana toplina. U nekim odnosima bit će donesena tiha, ali vrlo važna odluka o budućnosti.

Posao: Financijske teme bit će naglašene više nego što bi se očekivalo za vikend. Moguće je da će biti otkriven način na koji se može povećati prihod ili smanjiti nepotreban trošak. Jedan poslovni kontakt iz prošlosti ponovno bi mogao postati aktualan.

Zdravlje: Osjetljivost će biti pojačana, osobito na stres i promjene raspoloženja drugih ljudi. Tijelu će odgovarati mirniji ritam, a emocionalno rasterećenje brzo će se odraziti i na fizičko stanje. Do kraja vikenda bit će vraćen osjećaj unutarnje stabilnosti.

Snovi i vizije: Snovi će biti duboki, simbolični i povezani s vodom, kućom ili članovima obitelji. Kroz jedan san mogla bi biti osvijetljena situacija koja je već dugo nejasna. Predosjećaj vezan uz blisku osobu mogao bi se pokazati važnijim nego što se na prvi pogled čini.