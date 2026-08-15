Dnevni horoskop, Djevica, 15. i 16. 08. 2026.

Ljubav: Ono što je dugo bilo analizirano napokon će biti doživljeno srcem, a ne razumom. Partnerove riječi mogle bi dobiti potpuno novo značenje. Slobodnim Djevicama mogla bi biti privučena osoba koja neće odgovarati njihovom uobičajenom tipu, upravo zbog čega će interes biti još snažniji.

Posao: Tijekom vikenda bit će složene kockice jedne poslovne situacije koja je posljednjih tjedana djelovala kaotično. Skrivena pogreška ili previd mogao bi biti uočen na vrijeme. Iz toga će biti stvorena prilika za sigurniji i stabilniji nastavak rada.

Zdravlje: Potreba za regeneracijom bit će naglašena. Tijelo će pozitivno reagirati na sporiji ritam i manje mentalnog opterećenja. Nelagoda koja je bila povezana sa stresom mogla bi se postupno smanjiti.

Snovi i vizije: Snovi će biti puni sitnih detalja koje će biti neobično lako zapamtiti. Pojavljivanje satova, ključeva ili papira moglo bi simbolizirati približavanje važnog rješenja. Intuicijom će biti prepoznato ono što razum još uvijek pokušava objasniti.