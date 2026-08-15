Dnevni horoskop, Škorpion, 15. i 16. 08. 2026.

Ljubav: Emocije će biti snažne, skrivene i teško kontrolirane. Tajna ili informacija koja je dugo bila prešućivana mogla bi izaći na površinu. Umjesto udaljavanja, u nekim će odnosima upravo zbog toga biti stvorena još snažnija povezanost.

Posao: Nešto što se odvijalo iza kulisa počet će postajati vidljivo. Mogla bi biti otkrivena prava motivacija osobe povezane s poslovnim planom ili financijama. Škorpionima će tijekom ovog vikenda biti potvrđeno da su određenu situaciju procijenili točnije nego što su drugi vjerovali.

Zdravlje: Energija će dolaziti u valovima, pa će trenuci izrazite snage biti izmjenjivani potrebom za povlačenjem. Emocionalni intenzitet mogao bi utjecati na kvalitetu sna. Do kraja nedjelje bit će postignuto značajno unutarnje rasterećenje.

Snovi i vizije: Snovi će biti posebno intenzivni i gotovo filmski. Mogli bi se pojavljivati motivi zmije, podzemlja, duboke vode ili osobe bez jasnog lica. Kroz njih će biti pokrenuta snažna intuicija vezana uz događaj koji se tek treba razviti.