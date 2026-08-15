Dnevni horoskop, Jarac, 15. i 16. 08. 2026.

Ljubav: U emotivnim odnosima bit će tražena ozbiljnost i jasnoća, ali će ovaj vikend donijeti i neočekivanu nježnost. Osoba koja rijetko pokazuje osjećaje mogla bi se otvoriti više nego inače. Jedna dugo prisutna sumnja bit će ublažena konkretnim postupkom.

Posao: Iako će biti vikend, razmišljanja o budućim obvezama teško će potpuno nestati. Mogla bi biti donesena važna unutarnja odluka vezana uz karijeru ili financije. Prilika koja se prije činila nedostižnom počet će djelovati mnogo realnije.

Zdravlje: Organizam će tražiti odmor od dugotrajnog napora i odgovornosti. Napetost u tijelu mogla bi se smanjiti čim se smanji mentalno opterećenje. Nedjelja će donijeti osjećaj veće stabilnosti i obnovljene koncentracije.

Snovi i vizije: Snovi će imati snažnu simboliku vremena, stepenica, planina ili starih građevina. Mogao bi se pojaviti osjećaj da se približava trenutak za veliki životni pomak. Jedna slika iz sna ostat će neobično jasna i nakon buđenja.