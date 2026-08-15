Dnevni horoskop, Vodenjak, 15. i 16. 08. 2026.

Ljubav: Neočekivani obrat bit će moguć upravo ondje gdje se mislilo da je situacija potpuno jasna. Osoba koja je dosad skrivala interes mogla bi ga pokazati vrlo neobičnim potezom. U vezama će biti probuđena potreba za većom spontanošću i novim zajedničkim iskustvom.

Posao: Originalna ideja mogla bi se pojaviti bez ikakve najave i odmah otvoriti drugačiji pogled na postojeći problem. Kontakt s osobom iz druge sredine ili područja rada mogao bi postati značajan. Budući poslovni smjer počet će se oblikovati na način koji dosad nije bio planiran.

Zdravlje: Mentalna energija bit će visoka, ali će živčanom sustavu biti potrebno više odmora. Moguća je pojačana osjetljivost na buku, gužvu ili previše informacija. Mirniji dio vikenda donijet će vrlo brzo vraćanje ravnoteže.

Snovi i vizije: Snovi će biti neobični, futuristički i teško objašnjivi. Mogli bi se pojavljivati električna svjetla, nepoznati gradovi ili ljudi koji govore zagonetnim rečenicama. Jedna iznenadna spoznaja tijekom vikenda mogla bi djelovati kao da je stigla niotkuda.