Dnevni horoskop, Ribe, 15. i 16. 08. 2026.

Ljubav: Emotivna osjetljivost bit će izrazito pojačana, a raspoloženja drugih ljudi bit će gotovo instinktivno prepoznata. U postojećoj vezi mogla bi biti obnovljena duboka bliskost kroz jedan neočekivano iskren trenutak. Slobodnim Ribama mogla bi se približiti osoba čija će energija od samog početka djelovati neobično poznato.

Posao: Kreativna ideja koja je ranije bila zanemarena ponovno će privući pozornost. Iz nje bi se tijekom narednog razdoblja mogla razviti konkretna poslovna ili financijska prilika. Jedna informacija primljena tijekom vikenda promijenit će pogled na situaciju koja je djelovala zatvoreno.

Zdravlje: Osjetljivost organizma bit će povećana, posebno na nedostatak sna i emocionalnu napetost. Tijekom mirnijih trenutaka bit će obnovljena energija i osjećaj unutarnje ravnoteže. Do nedjelje navečer moglo bi biti osjetljivo znatno psihičko rasterećenje.

Snovi i vizije: Granica između sna i intuicije tijekom ovog vikenda bit će posebno tanka. Snovi bi mogli sadržavati vodu, stare kuće, preminule osobe ili mjesta koja nikada nisu posjećena, a ipak će djelovati poznato. Jedan snažan predosjećaj mogao bi se povezati s događajem koji će tek naknadno dobiti svoje pravo značenje.