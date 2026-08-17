Dnevni horoskop, Vaga, 17. 08. 2026.

Ljubav: Ravnoteža u jednom odnosu mogla bi biti nakratko narušena, ali upravo će time biti otkriveno što nedostaje. Od partnera ili osobe koja privlači pažnju bit će dobiven jasniji emocionalni signal. Slobodne Vage mogle bi se naći u situaciji u kojoj će prijateljska komunikacija početi poprimati potpuno drukčiji ton.

Posao: Diplomatski pristup bit će posebno cijenjen tijekom mogućeg neslaganja među kolegama. Jedan dogovor mogao bi biti zaključen nakon nekoliko neočekivanih obrata. Financijska vijest neće biti konačna, ali će ukazivati na povoljniji razvoj događaja.

Zdravlje: Psihička ravnoteža bit će nešto osjetljivija na tuđe raspoloženje. Povremeni osjećaj iscrpljenosti mogao bi biti posljedica napetosti koja se dugo zanemarivala. Kasniji sati donijet će osjetno više mira.