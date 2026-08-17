Dnevni horoskop, Rak, 17. 08. 2026.

Ljubav: Emocije će biti intenzivnije nego što će se pokazivati izvana. Od osobe koja je važna mogao bi stići znak privrženosti koji će razbiti jednu staru sumnju. Slobodnim Rakovima prošlost bi se mogla javiti upravo u trenutku kada se činilo da je potpuno zatvorena.

Posao: Jedna situacija koja je djelovala nesigurno počet će dobivati jasnije obrise. Bit će prepoznata vrijednost strpljenja koje je posljednjih dana bilo potrebno. Novac ili odgovor povezan s financijama mogao bi stići nešto prije nego što se očekivalo.

Zdravlje: Raspoloženje će snažno utjecati na fizičku energiju. Osjetljivost probave ili želuca mogla bi biti pojačana tijekom stresnijeg dijela dana. Kasnije će biti uspostavljen mirniji unutarnji ritam.