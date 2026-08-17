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Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 17. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Lav, 17. 08. 2026.
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Ljubav: Pažnja će biti usmjerena prema Lavovima, čak i ondje gdje se to ne očekuje. U vezama će biti probuđena strast, ali će istodobno biti otvoreno pitanje ponosa i međusobnog priznanja. Slobodnim Lavovima mogla bi biti pokazana naklonost osobe koja se dosad vrlo dobro skrivala.

Posao: Važna odluka mogla bi biti donesena upravo u korist Lava. Rezultati prethodnog rada bit će vidljiviji, a nečije mišljenje o profesionalnim sposobnostima moglo bi se značajno promijeniti. Ipak, iza jednog komplimenta mogla bi se skrivati i želja za budućom uslugom.

Zdravlje: Vitalnost će uglavnom biti dobra, ali će se povremeno osjećati iscrpljenost zbog visokih očekivanja. Tijelo će jasno pokazivati kada je granica pretjerivanja dosegnuta. U drugom dijelu dana energija će se ponovno snažno podići.

Dnevni Horoskop Lav

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