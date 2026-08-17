Dnevni horoskop, Djevica, 17. 08. 2026.

Ljubav: Detalj koji bi drugima mogao promaknuti Djevicama će otkriti mnogo o osjećajima bliske osobe. Jedan razgovor donijet će potvrdu onoga što se već neko vrijeme naslućivalo. Slobodnim Djevicama mogao bi se približiti netko tko će isprva djelovati rezervirano, ali će iza toga biti skrivena jaka privlačnost.

Posao: Nered ili nesporazum koji je stvarao probleme napokon će početi biti razriješen. Preciznost i odgovornost bit će posebno zapažene, a moguće je i povjeravanje zahtjevnijeg zadatka. Financijski detalj koji je prije bio zanemaren mogao bi postati važniji nego što se mislilo.

Zdravlje: Umor bi se mogao skupljati neprimjetno, posebno tijekom prijepodneva. Povećana će biti osjetljivost na stres i nepravilnu prehranu. Do večeri će biti vraćen osjećaj kontrole i stabilnosti.