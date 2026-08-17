Dnevni horoskop, Jarac, 17. 08. 2026.

Ljubav: Emocije neće biti pokazivane lako, ali će biti snažnije nego što će se činiti. Partnerov postupak mogao bi potvrditi osjećaj sigurnosti koji je posljednjih dana bio poljuljan. Slobodnim Jarcima mogla bi se približiti ozbiljna osoba čije namjere neće biti površne.

Posao: Dugotrajan trud počet će davati opipljive rezultate. Moguće je priznanje, potvrda dogovora ili razgovor koji će otvoriti put prema većoj odgovornosti. Financijska odluka iz prošlosti pokazat će se važnijom nego što je tada izgledala.

Zdravlje: Tijelo bi moglo upozoravati na posljedice napornog ritma prethodnih dana. Posebno će biti osjetljiva područja povezana s ukočenošću i dugotrajnim sjedenjem. Predvečer će biti osjetno postupno vraćanje energije.