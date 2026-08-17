Dnevni horoskop, Strijelac, 17. 08. 2026.

Ljubav: Ljubavni događaji mogli bi krenuti putem koji nije bio predviđen. Jedno spontano poznanstvo ili neočekivan razgovor unijet će uzbuđenje u svakodnevicu. U vezama će biti probuđena potreba za većom slobodom, ali i za obnovom zajedničkih planova.

Posao: Otvorit će se prilika povezana s novim ljudima, učenjem ili drugačijim načinom rada. Ono što je donedavno izgledalo kao prepreka moglo bi se pokazati korisnim za budući razvoj. Moguća je i vijest koja će proširiti profesionalne mogućnosti.

Zdravlje: Pojačana energija stvarat će osjećaj da se može napraviti više nego inače. Ipak, pretjeran tempo mogao bi dovesti do naglog umora u drugom dijelu dana. Raspoloženje će ostati optimistično i brzo će biti obnovljena unutarnja snaga.