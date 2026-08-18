Dnevni horoskop, Djevica, 18. 08. 2026.

Ljubav: Bit će razjašnjena situacija koja je posljednjih dana izazivala nepotrebno analiziranje. Partnerovo ponašanje dobit će sasvim drugačije značenje kada bude otkrivena pozadina cijele priče. Slobodnim Djevicama bit će pokazano zanimanje na vrlo diskretan, ali teško zanemariv način.

Posao: Bit će primijećen detalj koji je drugima promaknuo, a upravo će on imati važnu ulogu u poslovnom razvoju događaja. Jedna pogrešna pretpostavka bit će ispravljena prije nego što izazove veće posljedice. Financijski će se otvoriti mogućnost koja donosi više stabilnosti.

Zdravlje: Bit će osjetno smanjenje unutarnje napetosti čim se riješi jedna važna obveza. Organizam će dobro reagirati na uredniji ritam dana. Navečer će biti postignut osjećaj mentalne jasnoće koji je nedostajao prethodnih dana.