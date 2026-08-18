Dnevni horoskop, Blizanci, 18. 08. 2026.

Ljubav: Bit će primljena poruka koja će potpuno promijeniti raspoloženje tijekom dana. U postojećim odnosima bit će otvorena mogućnost da se neke stare nesuglasice konačno ostave iza sebe. Slobodnim Blizancima bit će probuđena znatiželja prema osobi koja se dosad nalazila na rubu njihova interesa.

Posao: Bit će ubrzano nekoliko događaja koji su dugo stajali na mjestu. Jedna informacija stići će u pravom trenutku i omogućiti donošenje važne poslovne odluke. Vaše će ideje biti ozbiljnije shvaćene nego što očekujete.

Zdravlje: Mentalna energija bit će vrlo snažna, ali će tijelo tražiti više odmora. Povremena napetost mogla bi biti izazvana prevelikim brojem obveza i razgovora. Navečer će biti pronađen način da se misli smire i energija ponovno usmjeri.