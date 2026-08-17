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Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 17. 08. 2026.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 17. 08. 2026.
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Ljubav: Dogodit će se nešto što će poremetiti uobičajeni emotivni obrazac. Jedna osoba mogla bi pokazati interes na potpuno neočekivan način, a granica između prijateljstva i privlačnosti postat će znatno tanja. U vezama će biti otvorena tema budućnosti koja se do sada držala po strani.

Posao: Originalna ideja bit će zamijećena upravo zato što će odstupati od uobičajenih rješenja. Moguća je iznenadna promjena dogovora, ali će iz nje proizaći zanimljiva prilika. Financijska situacija mogla bi biti obilježena neočekivanim manjim dobitkom ili povoljnijom ponudom.

Zdravlje: Živčani sustav bit će osjetljiviji na pretjeranu količinu informacija i buke. Energija će dolaziti u valovima, zbog čega će se smjenjivati velika produktivnost i potreba za povlačenjem. Kasnije tijekom dana bit će uspostavljena bolja unutarnja ravnoteža.

Dnevni Horoskop Vodenjak

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