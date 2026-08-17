Dnevni horoskop, Ribe, 17. 08. 2026.

Ljubav: Intuicijom će biti prepoznato ono što još nije izgovoreno. Jedna gesta bliske osobe mogla bi imati mnogo dublje značenje nego što će se u početku činiti. Slobodnim Ribama mogao bi biti priređen emotivan susret koji će djelovati gotovo kao nastavak neke stare priče.

Posao: Situacija koja je bila nejasna počet će se rasplitati i pokazivati svoje pravo lice. Kreativnost će biti posebno naglašena, a nečija podrška mogla bi stići u vrlo važnom trenutku. Financijska neizvjesnost postupno će biti zamijenjena konkretnijom slikom onoga što slijedi.

Zdravlje: Osjetljivost na atmosferu i raspoloženja drugih ljudi bit će izraženija. Umor će se više osjećati psihički nego fizički, osobito nakon zahtjevnih razgovora. Do kraja dana bit će vraćen osjećaj emocionalne lakoće i unutarnjeg mira.