Dnevni horoskop, Ovan, 18. 08. 2026.

Ljubav: Bit će pokrenuta tema koja je dugo bila prešućivana, a njezino razjašnjenje donijet će neočekivano olakšanje. U postojećim odnosima bit će ponovno probuđena strast za koju se mislilo da je oslabila. Slobodnim Ovnovima bit će privučena pažnja osobe čiji se interes dosad vješto skrivao.

Posao: Bit će primijećen trud koji je prethodnih dana prolazio bez odgovarajućeg priznanja. Jedna poslovna situacija bit će preokrenuta u vašu korist, iako će u početku izgledati sasvim suprotno. Financijska vijest otvorit će prostor za veće planove.

Zdravlje: Tijekom dana bit će naglašena potreba za obnovom energije i mirnijim ritmom. Napetost koja se nakupljala počet će popuštati nakon emocionalnog rasterećenja. Predvečer će biti vraćen osjećaj unutarnje snage i stabilnosti.