Dnevni horoskop, Bik, 18. 08. 2026.

Ljubav: Bit će potvrđeno nešto u što se već neko vrijeme potajno sumnjalo. U odnosu s voljenom osobom bit će pronađena nova razina bliskosti, ali tek nakon iskrenog razgovora. Slobodnim Bikovima mogla bi biti predstavljena osoba koja će ih zaintrigirati svojom neobičnom smirenošću.

Posao: Bit će ponuđena mogućnost koja na prvi pogled neće djelovati posebno važnom, ali će se iza nje skrivati veći potencijal. Nečiji profesionalni stav prema vama bit će promijenjen nakon što se pokažu rezultati vašeg rada. Financijska sigurnost bit će postupno učvršćena.

Zdravlje: Tijelo će jasno pokazivati koliko mu odgovara sporiji tempo. Bit će osjetljivije reagirano na stres i pretjeranu buku iz okoline. Do kraja dana bit će vraćena ravnoteža koja je prethodnih dana bila narušena.