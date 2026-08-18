Dnevni horoskop, Rak, 18. 08. 2026.

Ljubav: Bit će otkrivena emocija koja je dugo bila skrivena iza suzdržanog ponašanja. U vezi će biti stvoren osjećaj sigurnosti kroz gestu koja će vrijediti više od velikih riječi. Slobodnim Rakovima moglo bi biti vraćeno zanimanje za osobu iz nedavne prošlosti.

Posao: Bit će završena obveza koja je već neko vrijeme stvarala pritisak. Nečija podrška pojavit će se upravo onda kada se bude činilo da sve mora biti riješeno samostalno. Financijska pitanja bit će sagledana mnogo realnije i mirnije.

Zdravlje: Emocionalno stanje snažno će se odražavati na fizičku energiju. Nakon jutarnje osjetljivosti bit će postignuta veća unutarnja stabilnost. Krajem dana bit će osjetno više mira i osjećaja kontrole.