Dnevni horoskop, Lav, 18. 08. 2026.

Ljubav: Bit ćete stavljeni u središte nečije pažnje, čak i ako to neće odmah biti otvoreno pokazano. U vezama će biti vraćena toplina kroz događaj koji će podsjetiti na početak odnosa. Slobodnim Lavovima bit će ponuđena prilika za susret koji bi mogao imati nastavak.

Posao: Vaša sposobnost preuzimanja odgovornosti bit će posebno primijećena. Bit će vam povjeren zadatak koji će nositi više utjecaja, ali i veću vidljivost. Jedan financijski dogovor mogao bi biti zaključen povoljnije nego što se ranije očekivalo.

Zdravlje: Bit će prisutna snažna energija, ali će njezino trošenje biti intenzivnije nego inače. Tijelo će upozoriti kada granica izdržljivosti bude dosegnuta. Večernji sati donijet će vidljivo opuštanje i povratak dobrog raspoloženja.