Dnevni horoskop, Vaga, 18. 08. 2026.

Ljubav: Bit će narušena prividna ravnodušnost osobe koja već neko vrijeme skriva svoje osjećaje. U vezama će biti vraćena ravnoteža nakon kratkotrajnog razdoblja emocionalne udaljenosti. Slobodnim Vagama mogla bi biti upućena poruka koja će otvoriti sasvim novu ljubavnu priču.

Posao: Bit ćete uključeni u razgovor koji će imati veće posljedice nego što će se u početku činiti. Vaše mišljenje bit će prihvaćeno u situaciji u kojoj je ranije bilo zanemarivano. Financijski će dan donijeti znak da se određeni plan kreće u dobrom smjeru.

Zdravlje: Psihička ravnoteža bit će postupno obnovljena nakon nekoliko nemirnijih dana. Umor će se najviše osjećati tijekom sredine dana. Večer će donijeti smirenje i snažniji osjećaj unutarnje usklađenosti.