Dnevni horoskop, Strijelac, 18. 08. 2026.

Ljubav: Bit će pokrenut događaj koji će ljubavni život izvući iz rutine. U postojećim odnosima bit će probuđena želja za zajedničkim planovima koji su neko vrijeme bili odgađani. Slobodnim Strijelcima mogao bi se dogoditi susret koji će početi spontano, a završiti mnogo zanimljivije nego što se očekuje.

Posao: Bit će otvorena prilika povezana s novim ljudima, drugačijim okruženjem ili projektom koji dosad nije bio ozbiljno razmatran. Jedna prepreka bit će uklonjena brže nego što se predviđalo. Financijska situacija pokazat će prve znakove pozitivnog pomaka.

Zdravlje: Bit će prisutan višak energije koji će tražiti odgovarajući izlaz. Psihičko raspoloženje bit će vedrije, osobito u drugom dijelu dana. Navečer će biti osjetno više optimizma i tjelesne lakoće.