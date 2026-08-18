Dnevni horoskop, Jarac, 18. 08. 2026.

Ljubav: Bit će omekšana granica koja je posljednjih dana stvarala udaljenost između vas i voljene osobe. Nešto što je dugo bilo pokazivano djelima napokon bi moglo biti izraženo i riječima. Slobodnim Jarcima bit će približena osoba čija ozbiljnost i pouzdanost neće proći nezapaženo.

Posao: Bit će potvrđeno da strpljenje iz prethodnog razdoblja nije bilo uzaludno. Jedan projekt ili dogovor počet će dobivati konkretniji oblik. Financijska sigurnost bit će dodatno učvršćena informacijom koja stiže tijekom dana.

Zdravlje: Umor iz prethodnih dana postupno će biti smanjen. Najviše će biti osjetljiva područja povezana s napetošću i dugotrajnim sjedenjem. Do večeri će biti vraćen stabilniji ritam i osjećaj veće fizičke snage.