Dnevni horoskop, Vodenjak, 17. 10. 2025.

Ljubav Krasno se nadopunjavate s partnerom ili s partnericom, a kako „stvari stoje na nebu“ vaša bajkovito idilična situacija mogla bi dugo trajati.

Posao Vrijedni Vodenjaci ne miruju. Danas ćete popravljati razne uređaje u stanu ili u kući. Vjerovali ili ne, zaboraviti ćete na popodnevni odmor.

Zdravlje Utjecaj tranzitnog Urana čini vas hirovitim i nepredvidljivim. Slabo stojite s koncentracijom. Nestrpljenje je vaš glavni (unutarnji) neprijatelj.

