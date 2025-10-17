Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 17. 10. 2025.
Ljubav Vaš naglašeno materijalistički svjetonazor stvara vam probleme u komunikaciji s ostatkom svijeta. Bogati ljudi često su sebični i usamljeni.
Posao Previše gledate samo vlastitu korist, i to ljudi oko vas vide i prepoznaju. Ako mislite da su svi takvi, krivo mislite. Imajte mjeru u svemu.
Zdravlje Nakon hranidbenog preobilja, stižu prekomjerni kilogrami. Post ili dijeta? Sve se može, kad se hoće. Slobodno se pokrenite. Jedan, dva, tri..
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
inovacija /
Mijenja li se nogomet kakvog poznajemo? Evo što stiže s novog prvenstva!
šteta /
Sisak ispustio sigurno vodstvo: Prvi domaći poraz stigao u produžetku!
'NISAM KUŽIO TU SPIKU' /
Baby Lasagna Mojmiri otkrio s kim ne bi snimio duet: 'S Vojkom V. Malo mi je nekad sirov'
U DIREKT NAKON TURNEJE /
Baby Lasagna kod Mojmire o europskoj turneji, Kääriji i Izraelu na Eurosongu
UKRAO POZORNOST PUBLIKE /
Kreatori robota kojeg je ugostila Mojmira otkrili zašto je bezobrazan: 'Vrlo je osobno'
Djevica /
Dnevni horoskop, Djevica, 17. 10. 2025.