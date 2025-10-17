Djevica /

Dnevni horoskop, Djevica, 17. 10. 2025.

Ljubav Vaš naglašeno materijalistički svjetonazor stvara vam probleme u komunikaciji s ostatkom svijeta. Bogati ljudi često su sebični i usamljeni. 

Posao Previše gledate samo vlastitu korist, i to ljudi oko vas vide i prepoznaju. Ako mislite da su svi takvi, krivo mislite. Imajte mjeru u svemu.   

Zdravlje Nakon hranidbenog preobilja, stižu prekomjerni kilogrami. Post ili dijeta? Sve se može, kad se hoće. Slobodno se pokrenite. Jedan, dva, tri..   

Dnevni Horoskop Djevica

