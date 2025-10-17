Dnevni horoskop, Ovan, 17. 10. 2025.

Ljubav Vaše najbolje ljubavno vrijeme upravo traje. Imate određene probleme u komunikaciji sa svijetom, no to ćete brzo promijeniti i ispraviti.

Posao Snažno ste se angažirali u poslovnom smislu. Za vas više ne postoje slobodni i neradni dani. Pazite da se danas ne preračunate s financijama.

Zdravlje Ovnovi rođeni u mjesecu travnju imaju potporu od raznih planeta. Osjećate se blagoslovljeno. Sami ste sebe fino uvjerili da ste nalik anđelu.

