Dnevni horoskop, Vaga, 17. 10. 2025.

Ljubav Hirovitu Vagu malo tko može ispravno protumačiti. Skrivate svoje osjećaje pred drugima. Osoba rođena u znaku Lava opasno luduje za vama.

Posao Nemate velikih poslovnih problema, imate samo onih malih, a mali se mogu lako riješiti. Mnogo toga obavljate u hodu. Imate višak energije.

Zdravlje Funkcionirate na kreativan način. Nove spoznaje o sebi, svijetu i svemiru, potiču vašu kreativnost. Raste vaš interes za alternativnu medicinu.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn