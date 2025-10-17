Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 17. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 17. 10. 2025.
Ljubav Hirovitu Vagu malo tko može ispravno protumačiti. Skrivate svoje osjećaje pred drugima. Osoba rođena u znaku Lava opasno luduje za vama.  

Posao Nemate velikih poslovnih problema, imate samo onih malih, a mali se mogu lako riješiti. Mnogo toga obavljate u hodu. Imate višak energije.  

Zdravlje Funkcionirate na kreativan način. Nove spoznaje o sebi, svijetu i svemiru, potiču vašu kreativnost. Raste vaš interes za alternativnu medicinu.    

