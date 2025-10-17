Dnevni horoskop, Bik, 17. 10. 2025.

Ljubav Ako ste sami ili se nalazite u nezadovoljavajućoj vezi, teško ćete izbjeći ljubavno bolovanje. Možda vam danas sve postane kristalno jasno.

Posao Negativna mentalna i emocionalna programiranost blokira vašu radnu energiju. Iskoristite današnji dan za pronalazak novog samopouzdanja.

Zdravlje Potištenost je negativna energija, i ruši zdravlje. Ne pretjerujte s osjećajima manje vrijednosti. Imate rezerve snage. Potrebno vam je ohrabrenje.

