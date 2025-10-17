Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 17. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 17. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Ako ste sami ili se nalazite u nezadovoljavajućoj vezi, teško ćete izbjeći ljubavno bolovanje. Možda vam danas sve postane kristalno jasno.    

Posao Negativna mentalna i emocionalna programiranost blokira vašu radnu energiju. Iskoristite današnji dan za pronalazak novog samopouzdanja.   

Zdravlje Potištenost je negativna energija, i ruši zdravlje. Ne pretjerujte s osjećajima manje vrijednosti. Imate rezerve snage. Potrebno vam je ohrabrenje.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Bik

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 17. 10. 2025.