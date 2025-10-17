Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 17. 10. 2025.
Ljubav Osjećate se bolje nego jučer, a sutra ćete biti sretniji nego danas. Ako plivate slobodnim stilom, vrlo brzo ćete pronaći mirnu ljubavnu luku.
Posao Odustali ste od jedne stvari, da biste započeli nešto novo. Vaše kreativno traganje će se nastaviti, sve dok ne otkrijete pravu stvar za sebe.
Zdravlje Iz dezintegriranih dijelova sebe slažete novi identitet. Potonuće u emocionalni bezdan omogućilo vam je da jasnije vidite vlastite pogreške.
