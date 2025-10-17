Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 17. 10. 2025.

Ljubav Spoznaja da ste poštovani i prihvaćeni najveća vam je nagrada. Sve ostalo, manje je važno. Sretno obiteljsko okružje dodatno vas motivira.   

Posao Nastavlja se razdoblje vaše prezaposlenosti. Poduzetni ste i angažirani, i krasni financijski rezultati ne izostaju. Štedite za crne dane.    

Zdravlje U dobrom ste stanju. Jedni ste od rijetkih koji nemaju nikakvih tegoba. Utjecaj tranzitnog Urana pomaže vam da vidite događaje unaprijed.   

Dnevni Horoskop Blizanci

