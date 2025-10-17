Dnevni horoskop, Ribe, 17. 10. 2025.

Ljubav Saturn vas čini svjesnijim vaših obveza prema partneru ili partnerici. Trebali biste se više žrtvovati za dobrobit vašeg ljubavnog zajedništva.

Posao Probleme s vašim poslovnim suradnicima nećete riješiti izbjegavanjem ili ignoriranjem. Preuzmite odgovornost i odradite posao do kraja.

Zdravlje Niste dobre volje, i to ćete svima uokolo vas dati na znanje. Što prije krenete s emocionalnim i mentalnim reprogramiranjem, to bolje za sve.

