Dnevni horoskop, Ribe, 17. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 17. 10. 2025.
Ljubav Saturn vas čini svjesnijim vaših obveza prema partneru ili partnerici. Trebali biste se više žrtvovati za dobrobit vašeg ljubavnog zajedništva.  

Posao Probleme s vašim poslovnim suradnicima nećete riješiti izbjegavanjem ili ignoriranjem. Preuzmite odgovornost i odradite posao do kraja.  

Zdravlje Niste dobre volje, i to ćete svima uokolo vas dati na znanje. Što prije krenete s emocionalnim i mentalnim reprogramiranjem, to bolje za sve.  

Horoskop
Dnevni horoskop, Ribe, 17. 10. 2025.