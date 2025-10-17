Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 17. 10. 2025.

Ljubav Usamljenost je vaš veliki problem, čak i ako u stvarnosti niste sami. Teško prihvaćate komplimente na vlastiti račun. Otvorite se drugima.  

Posao Vidite samo negativne strane vašeg poslovanja. Destruktivno programiranje u glavi vodi vas u propast. Koncentrirajte se na pozitivu.  

Zdravlje U strahu su velike oči. Pretjerujete s pesimizmom. Potražite nešto što će vas razvedriti. Odite negdje u prirodu. Dodir s prirodom osvježava.   

