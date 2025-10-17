Dnevni horoskop, Škorpion, 17. 10. 2025.

Ljubav Povezali ste se s emocionalno hladnom osobom, i vaša ljubavna situacija djeluje mazohistički. Razlučite potrebnu od nepotrebne žrtve.

Posao Ovisite o drugima, i to vas čini nesigurnim. Ako ste nesvjesno predali svoju moć u tuđe ruke, sada vam je jako teško potrgati lance vezanosti.

Zdravlje Niste u dobrom stanju, i to vidite po vašem blijedom licu i slaboj volji. Potreban vam je novi zdravstveni program kojeg biste se pridržavali.

