Dnevni horoskop, Lav, 17. 10. 2025.

Ljubav Preplavio vas je snažan osjećaj odgovornosti. Uredno izvršavate sve vaše obveze. Izbjegavajte pretjeranu krutost, jer vas to udaljava od drugih.

Posao Bavite se praktičnim, opipljivim, ovozemaljskim stvarima. Povratak u realnost pomaže vam da se trezveno suočite s postojećim problemima.

Zdravlje Iako odajete dojam superheroja, niste imuni na strah. Nedostaje vam spontanost. Previše ste tvrdoglavi, i to biste trebali nježno promijeniti.

