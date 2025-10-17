Dnevni horoskop, Strijelac, 17. 10. 2025.

Ljubav Probuditi ćete se zbunjeni i neveseli, no to neće biti odraz stvarnog stanja stvari u vama samima. Tijekom dana vaša kreativna energija će rasti.

Posao Bacili ste se u stvaralačke aktivnosti u vlastitom domu. Lako se izgubite u kreativnom neredu. Imate čudan i originalan ukus za dekoraciju.

Zdravlje Večernji sati bit će vam sretniji i radosniji nego oni jutarnji i podnevni. Moćan je onaj tko zna fino izbalansirati vlastita raspoloženja.

