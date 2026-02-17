Dnevni horoskop, Vodenjak, 17. 02. 2026.

Ljubav: Neobične situacije bude emocije. U odnosima se traži sloboda izražavanja. Moguće je iznenadno priznanje. Srce traži autentičnost.

Posao: Kreativne ideje dolaze do izražaja. Okruženje prepoznaje originalnost. Planovi se mijenjaju u hodu. Fleksibilnost donosi prednost.

Zdravlje: Mentalna aktivnost je pojačana. Moguć je nemir pred večer. Potrebno je više opuštanja. Mir donosi jasnoću misli.