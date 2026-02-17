Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 17. 02. 2026.
Ljubav: Emocije su pojačane. U odnosima se osjeća potreba za bliskošću. Prošlost se nakratko vraća u misli. Intuicija postaje pouzdan vodič.
Posao: Odgovornost se povećava. U radnom okruženju traži se veća angažiranost. Neki projekti dobivaju novi smjer. Strpljiv rad ostavlja snažan dojam.
Zdravlje: Osjetljivost je naglašena. Potrebno je više odmora. Psihička stabilnost ovisi o emocionalnom balansu. Smirenost donosi olakšanje.
