Rak /

Dnevni horoskop, Rak, 17. 02. 2026.

Ljubav: Emocije su pojačane. U odnosima se osjeća potreba za bliskošću. Prošlost se nakratko vraća u misli. Intuicija postaje pouzdan vodič.

Posao: Odgovornost se povećava. U radnom okruženju traži se veća angažiranost. Neki projekti dobivaju novi smjer. Strpljiv rad ostavlja snažan dojam.

Zdravlje: Osjetljivost je naglašena. Potrebno je više odmora. Psihička stabilnost ovisi o emocionalnom balansu. Smirenost donosi olakšanje.

