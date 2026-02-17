Dnevni horoskop, Bik, 17. 02. 2026.

Ljubav: Emocionalna sigurnost postaje prioritet. U odnosima se traži stabilnost i jasnoća. Neki razgovori donose olakšanje. Osjećaj pripadnosti daje snagu.

Posao: Financijska pitanja dobivaju konkretne obrise. Ulaže se više truda nego inače. Primjećuje se napredak koji je dugo čekan. Strpljenje donosi rezultate.

Zdravlje: Fizička izdržljivost je solidna. Potrebno je više brige o prehrani. Psihički mir dolazi kroz rutinu. Tijelo traži sporiji ritam.