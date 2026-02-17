Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 17. 02. 2026.
Ljubav: Osjećaji se bude kroz tišinu i neizrečene poglede. U odnosima se osjeća potreba za dubljim razumijevanjem. Neke stare sumnje polako gube snagu. Srce traži sigurnost, ali i uzbuđenje.
Posao: Naglašena je potreba za dokazivanjem vlastite vrijednosti. U poslovnom okruženju primjećuju se promjene koje otvaraju nove mogućnosti. Financijska pitanja dolaze u prvi plan. Odgovornost se preuzima s više samopouzdanja nego prije.
Zdravlje: Energija varira tijekom dana. Tijelo šalje suptilne signale koje nije moguće ignorirati. Psihička stabilnost jača kroz unutarnje uvide. Potrebna je ravnoteža između aktivnosti i odmora.
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
PREMA CIES-U /
Ovo su najbolji mladi igrači u regiji: Čak šestorica iz HNL
RTG PONEDJELJKA /
Od prosvjeda u Sarajevu do ptice koja se sama javila na hitnu: Ovo je Direktov pregled dana