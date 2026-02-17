Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 17. 02. 2026.
Ljubav: Komunikacija postaje ključna. Riječi imaju veću težinu nego inače. Moguća su iznenadna priznanja. Srce se otvara, ali s dozom opreza.
Posao: Donose se brze odluke. Okruženje je dinamično i pomalo nepredvidivo. Pojavljuju se nove informacije koje mijenjaju planove. Prilagodljivost donosi prednost.
Zdravlje: Mentalna energija je naglašena. Moguć je osjećaj iscrpljenosti pred kraj dana. Potrebno je smanjiti unutarnji nemir. Kratki trenuci tišine vraćaju ravnotežu.
