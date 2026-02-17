Dnevni horoskop, Škorpion, 17. 02. 2026.

Ljubav: Strasti su naglašene. Tajne emocije izlaze na površinu. U odnosima se osjeća snažna povezanost. Intenzitet donosi i uzbuđenje i nemir.

Posao: Ambicija raste. Donose se važne odluke iza zatvorenih vrata. Financijska pitanja zahtijevaju ozbiljnost. Kontrola situacije postaje prioritet.

Zdravlje: Psihička snaga je izražena. Moguća je napetost u večernjim satima. Potrebno je osloboditi se nakupljenih emocija. Duboko disanje donosi olakšanje.