Škorpion /

Dnevni horoskop, Škorpion, 17. 02. 2026.

Foto:

Ljubav: Strasti su naglašene. Tajne emocije izlaze na površinu. U odnosima se osjeća snažna povezanost. Intenzitet donosi i uzbuđenje i nemir.

Posao: Ambicija raste. Donose se važne odluke iza zatvorenih vrata. Financijska pitanja zahtijevaju ozbiljnost. Kontrola situacije postaje prioritet.

Zdravlje: Psihička snaga je izražena. Moguća je napetost u večernjim satima. Potrebno je osloboditi se nakupljenih emocija. Duboko disanje donosi olakšanje.

