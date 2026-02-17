Dnevni horoskop, Lav, 17. 02. 2026.

Ljubav: Privlačnost je izraženija nego inače. U odnosima se osjeća potreba za pažnjom. Romantična gesta ostavlja snažan trag. Ego i emocije traže ravnotežu.

Posao: Ističe se želja za napretkom. Autoritet dolazi do izražaja. Uočava se priznanje za raniji trud. Ambicija se budi u punoj snazi.

Zdravlje: Vitalnost je dobra. Moguć je pojačan stres zbog obveza. Tijelo traži više sna. Unutarnji mir vraća energiju.